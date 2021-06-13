Правительство страны намерено заставить мессенджер обращать внимание на законодательство. Это значит – сделать его открытым для власти и усилить модерацию контента.

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На платформе Telegram, по информации издания, существует лишь минимальная модерация, что делает ее популярной среди преступников и террористов. Сейчас Telegram установили на свои смартфонах 570 миллионов пользователей в мире. Во время пандемии COVID-19 его популярность только возросла.

В 2021 году миллионы пользователей перешли из мессенджера WhatsApp в Telegram, в Германии в частности. Однако платформа Telegram позиционирует себя как платформа, которая не касается власти – это сделало мессенджер платформой, которую часто используют:

конспирологии;

правые экстремисты;

наркоторговцы;

мошенники.

Германия требует Telegram подчиниться закону

Основатель Telegram Павел Дуров отклоняет попытки властей получить доступ к информации в отношении пользователей. Однако, по информации издания, Министерство юстиции Германии требует от Telegram подчиниться закону.

В частности, требования касаются удаления преступного контента и передачи данных пользователей по требованию следственных органов. По информации Министерства внутренних дел Германии, если компания будет отказываться от сотрудничества, есть возможность полной блокировки мессенджера в Германии.