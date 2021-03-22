В 2020 году, во время дефицита, Минздрав Германии приобрел более полумиллиона защитных масок в компании, которую возглавляет муж министра здравоохранения. Покупку проводили без тендера и с вероятной наценкой.

Расследование обнародовали журналисты немецкого издания Der Spiegel. Согласно ему, в 2020 году министерство здравоохранения Германии приобрело 570 тысяч масок в компании Burda GmbH.

Кстати Следует украинской коррупции нашли в около 80 странах, – Сытник

Руководитель компании – муж министра

Как сообщают журналисты, берлинский офис компании Burda GmbH возглавляет муж министра здравоохранения Йенса Шпана – Даниэль Функе. Поэтому здесь может идти речь о возможном конфликте интересов.

Упомянутое в документах соглашение указано как так называемая прямая закупка – это значит, что покупку согласовали непосредственно между Минздравом Германии и компанией без предварительного тендера.

Предполагаемая коррупционная схема закупки

По данным компании Burda, соглашение по поставкам такой партии масок проводилось через компанию в Сингапуре. 10 процентов ее акций принадлежат самой Burda.

Цена масок составила 1,73 доллара за штуку. Маски передали представителям Минздрава в Шанхае 17 апреля 2020 года.

Без помощи других транспортировали эту партию в Германию и оплатили сопроводительные расходы.

Компания Burda внесла предоплату за эту партию масок, а впоследствии Минздрав возместил эту сумму на более чем 909 тысяч евро.

Что говорит Минздрав и частная фирма

Тем временем в самом министерстве и в компании Burda заверили журналистов Der Spiegel, что никаких правовых норм при заключении и выполнении соглашения не нарушали.

В апреле 2020 года правление Hubert Burda Media предложило помощь министерству здравоохранения в закупке масок, именно тогда, когда немецкое правительство срочно искало защитные маски,

– рассказали в компании.

В то же время в ведомстве утверждают, что "контракт с Burda GmbH был заключен и оформлен после получения предложений, согласно стандартной процедуре по рыночным ценам".

В компании уверяют, что при передаче масок ведомству никаких наценок не было, т.е. Минздрав приобрел эти защитные маски по той же цене, что перед этим приобрела Burda.

Экстренная закупка