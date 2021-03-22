Скандал в Германии: Минздрав покупал маски у фирмы мужа министра
В 2020 году, во время дефицита, Минздрав Германии приобрел более полумиллиона защитных масок в компании, которую возглавляет муж министра здравоохранения. Покупку проводили без тендера и с вероятной наценкой.
Источник:Deutsche Welle
Расследование обнародовали журналисты немецкого издания Der Spiegel. Согласно ему, в 2020 году министерство здравоохранения Германии приобрело 570 тысяч масок в компании Burda GmbH.
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Руководитель компании – муж министра
Как сообщают журналисты, берлинский офис компании Burda GmbH возглавляет муж министра здравоохранения Йенса Шпана – Даниэль Функе. Поэтому здесь может идти речь о возможном конфликте интересов.
Упомянутое в документах соглашение указано как так называемая прямая закупка – это значит, что покупку согласовали непосредственно между Минздравом Германии и компанией без предварительного тендера.
Предполагаемая коррупционная схема закупки
- По данным компании Burda, соглашение по поставкам такой партии масок проводилось через компанию в Сингапуре. 10 процентов ее акций принадлежат самой Burda.
- Цена масок составила 1,73 доллара за штуку. Маски передали представителям Минздрава в Шанхае 17 апреля 2020 года.
- Без помощи других транспортировали эту партию в Германию и оплатили сопроводительные расходы.
- Компания Burda внесла предоплату за эту партию масок, а впоследствии Минздрав возместил эту сумму на более чем 909 тысяч евро.
Что говорит Минздрав и частная фирма
Тем временем в самом министерстве и в компании Burda заверили журналистов Der Spiegel, что никаких правовых норм при заключении и выполнении соглашения не нарушали.
В апреле 2020 года правление Hubert Burda Media предложило помощь министерству здравоохранения в закупке масок, именно тогда, когда немецкое правительство срочно искало защитные маски,
– рассказали в компании.
В то же время в ведомстве утверждают, что "контракт с Burda GmbH был заключен и оформлен после получения предложений, согласно стандартной процедуре по рыночным ценам".
В компании уверяют, что при передаче масок ведомству никаких наценок не было, т.е. Минздрав приобрел эти защитные маски по той же цене, что перед этим приобрела Burda.
Экстренная закупка
- В апреле 2020 года перед Минздравом Германии встала задача срочно закупить защитные маски FFP2, которые в Германии стали дефицитными.
- Чтобы ускорить поставки, министр Йенс Шпан обратился к услугам различных частных компаний, в том числе Volkswagen, Lufthansa и BASF.
- Задачей этих компаний было как можно быстрее приобрести маски FFP2 на азиатском рынке.
- Интересно, что предложения других компаний, которые были готовы предоставлять аналогичные услуги, Минздрав ФРГ проигнорировал.
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