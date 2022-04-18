Открытие большинства дел полицией и прокуратурой нескольких регионов Германии касается использования буквы "Z", ставшей символом российского нападения.

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Изображение этой буквы в общественных местах подпадает под статью немецкого Уголовного кодекса. Для тех лиц, которые "поощряют или иным образом одобряют публично, на собрании или путем распространения письменных материалов" противоправные действия России предусматривается штраф или лишение свободы до 3-х лет.

В частности, в земле Саксония-Ангальт заведено 19 дел по статье через букву "Z", в Гамбурге – 17, в Северном Рейн-Вестфалии – 37 дел, 22 из них с демонстрацией "Z".

Напомним, что Верховная Рада в четверг, 14 апреля, запретила использование символов Z и V. Их применяют российские оккупанты.

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