Об этом рассказал волонтер, координатор "Службы розыска детей" Руслан Горовой в эфире 24 канала.

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Германия

По словам Горового, благодаря Интерполу уже удалось разыскать украинского мальчика. Его нашли в германском Кельне. Там он находился в одной из христианских семей.

Было заявлено, что его вывозит (за границу – 24 канал) Красный Крест, но мы знаем, что они не занимаются эвакуацией в другие страны,

– отметил волонтер.

Справка. Если вы находитесь за границей и у вас пропал ребенок, звоните по телефону на короткий номер – 116 000. В случае, если ребенок потерялся в Украине, родителям необходимо обратиться в полицию, а также оставить заявку на одной из страниц "Службы розыска детей": в фейсбуке или на сайте .

Португалия

Еще одного украинского ребенка удалось найти в Португалии. Она увидела себя на фотографии, где ее разыскивали, и позвонила по телефону в Украину. По словам девочки, ее мама оказалась в оккупации, а она в этот момент была в другом населенном пункте у тети.

Однако линия фронта приближалась и к этому селу, поэтому родственница просто отправила ее в Португалию, где она до войны отдыхала в другой семье, поскольку является дочерью воина АТО,

– рассказал волонтер.

После пропажи мама пыталась найти ребенка, но с тетей уже не было связи. Горовой добавил, что таких историй розыска детей в условиях войны очень много.