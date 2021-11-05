Это произошло еще несколько недель назад, однако только сейчас об инциденте написали в местных СМИ. Гибель россиянина 5 ноября подтвердил Кристофер Бургер, представитель немецкого МИДа.

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При этом, работник немецкого ведомства отказался делиться какими-либо другими подробностями о трагическом инциденте. Все – из-за положения о защите персональных данных и информации. Комментировать смерть своего сотрудника отказались и в российском посольстве.

СМИ связывают погибшего с ФСБ

Перед этим о гибели российского дипломата со ссылкой на собственные источники сообщило издание Spiegel. Там сообщили, что мужчине было 35 лет. Вероятно, он выпал из окна многоэтажного здания посольства.

Справка. Правоохранители обнаружили тело россиянина 19 октября около 7:20. На место оперативно прибыли экстренные службы, однако их попытки реанимировать дипломата не увенчались успехом.

Россиянин был аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь дипломатического ведомства. "Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ", – отметили в журнале.

Где расположено посольство России в Берлине: смотрите на карте