Это произошло еще несколько недель назад, однако только сейчас об инциденте написали в местных СМИ. Гибель россиянина 5 ноября подтвердил Кристофер Бургер, представитель немецкого МИДа.
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При этом, работник немецкого ведомства отказался делиться какими-либо другими подробностями о трагическом инциденте. Все – из-за положения о защите персональных данных и информации. Комментировать смерть своего сотрудника отказались и в российском посольстве.
СМИ связывают погибшего с ФСБ
Перед этим о гибели российского дипломата со ссылкой на собственные источники сообщило издание Spiegel. Там сообщили, что мужчине было 35 лет. Вероятно, он выпал из окна многоэтажного здания посольства.
Россиянин был аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь дипломатического ведомства. "Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ", – отметили в журнале.
Где расположено посольство России в Берлине: смотрите на карте