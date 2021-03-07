В Германии несколько депутатов правящего союза немецких партий попали в коррупционный скандал. Он связан с закупкой медицинских масок.

Правоохранители выяснили, что политики лоббировали интересы конкретных производителей масок, а в обмен на это получали деньги.

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Среди фигурантов скандала:

депутат Бундестага от Христианско-социального союза Георг Нюсляйн, который взыскал 660 тысяч евро за лоббирование производителя масок;

депутат от Христианско-демократического союза Николас Лебель также использовал свой пост для лоббирования китайского производителя масок, за что получил 250 тысяч евро.

Всего, как выяснилось, почти 2 десятка "союзных" депутатов парламентов разных уровней лоббировали интересы поставщиков для федерального правительства или агитировали за компании, за что получали определенное вознаграждение.

Известно, что оба политика уже заявили, что уйдут в отставку. Сейчас прокуратура Мюнхена расследует подозрение в коррупции.

Реакция других политиков

Лидеры парламентской группы ХДС в Бундестаге Ральф Бринкгаус и региональной группы ХСС Александр Добриндт резко осудили поведение коллег по парламенту.

Получение народными депутатами денежных выплат за посредничество в поставках медицинских защитных средств в рамках борьбы с пандемией вызывает наше полное непонимание и суровое осуждение,

– подчеркнули они.

Руководители фракции отметили, что такое поведение наносит ущерб репутации политсилы и является неприемлемым.