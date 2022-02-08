Виадук Ринсдорф на немецком автобане A45 вблизи Вильнсдорфа находится в земле Северный Рейн-Вестфалия. Мост имел высоту 70 метров и длину 500 метров.

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Для моста использовали 120 килограммов взрывчатки

Виадук был разрушен 6 февраля. Бригада взрывников использовала около 120 килограммов взрывчатки.

За тем, как исчезает 55-летняя конструкция, с самого утра собрались понаблюдать многие очевидцы. Виадук упал в 11.00. Сигнал для подрыва подал эксперт по сносу Михаэль Шнайдер. После этого 16 столбов моста прогнулись и дорожное покрытие упало на землю.

Обломки упали на подготовленный участок

Обломки моста упали на специальный подготовленный участок. Весь процесс подготовили так, чтобы не нанести ущерб мосту, который соорудили взамен. Его открыли в декабре 2021 года.



16 опор моста взорвали / Фото DPA



Это самый большой мост, разрушенный в Германии / Фото LokalPlus



На зрелище пришли посмотреть многие / Фото Then 24

Смотрите впечатляющее видео, как взрывали мост Ринсдорф:

Обратите внимание! Около 60 виадуков нуждаются в замене или неотложных работах в земле Северный Рейн-Вестфалия, наиболее густонаселенной в Германии.