Так страна реагирует на атаку Россией. Об этом заявили в министерстве финансов Германии.
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Министерство финансов Германии объявляет "полную блокаду" российских банков. Кроме того, государство практически полностью перестает вести бизнес с агрессором.
Источник:"Дождь"
Так страна реагирует на атаку Россией. Об этом заявили в министерстве финансов Германии.
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