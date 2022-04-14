Яхта Dilbar является крупнейшей в мире по объему. По данным Минфина США, судно имеет 25-метровый плавательный бассейн и две вертолетные площадки. Такую информацию сообщило издание Bloomberg.

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Германия арестовала судно, когда то проходило переоборудование в северном немецком портовом городе. Властям удалось проследить определенные изменения владельцев яхты.

Яхта Dilbar является крупнейшей в мире / фото Lurssen

Во время ареста владельцем судна была сестра Усманова-Гульбахор Исмаилова. Таким образом миллиардер стремился обойти санкции, которые наложили на Россию в результате военного вторжения в Украину. Но ему этого не удалось, ведь сестра также попала в санкционный список.

Яхта Dilbar

Яхта Dilbar, которая построена в 2016 году, является крупнейшей в мире по внутреннему объему. Судно имеет валовую вместимость около 16 000 тонн. Максимальная скорость, которую может развивать Dilbar является 23 узла.

Вид сверху на яхту Dilbar / фото Lurssen

Внешний дизайн яхты, отличается классическим профилем корпуса в светло-бежевом цвете и с элементами из бронзы. Судно миллиардера оснащено 25-метровым бассейном с невероятным объемом воды в 180 м³, двумя вертолетными площадками и др. На ее борту могут разместиться до 24 гостей и около 100 членов экипажа.

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