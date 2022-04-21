Такое мнение высказал политолог Николай Давыдюк в эфире 24 канала.

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По его словам, решение Германии не поставлять Украине тяжелое вооружение можно объяснить несколькими причинами:

Во-первых, там "отсутствует дух госпожи Меркель во властных кабинетах".

Во-вторых, это как раз вопрос шантажа Россией Германии.

А в-третьих, Германии следует понять, что в какой-то момент война закончится на наших границах.

И, как отметил Давыдюк, выхода два – либо Россия вернется на свою территорию, если мы победим, либо она будет давить и идти дальше.

Тогда Германия получит войну в Берлине. Германия должна понять эту простую истину и поставлять Украине оружие в нормальных количествах, в том числе тяжелое оружие,

– заявил Давыдюк.

Он подчеркнул, что Канада, США, Нидерланды, Финляндия и Италия заявили о поставках оружия. В то же время, Германия, по его мнению, боится, и этим страхом войны провоцирует еще большее кровопролитие.

"Платить миллиард долларов россиянам за газ и нефть, а потом говорить "не убивайте" – это выглядит инфантильно. Поэтому Германии нужно понять, она играет за автократию или западные ценности", – добавил политолог.

Давыдюк: Германия может получить войну в Берлине

К слову, Украина еще не получила истребителей, которые обещали ей западные партнеры. Однако, по словам президента Владимира Зеленского, официальный Киев уже знает, когда они прибудут конкретно на украинскую территорию и от кого. Страны-партнеры уже предоставили Украине конкретные гарантии, а также уведомили даты.