Германия должна быть готова к тому, что количество беженцев из Украины может резко увеличиться в любой момент. Об этом заявил министр транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькер Виссинг 16 апреля.

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Германия не может и не будет отказывать беженцам из Украины,

– сказал Виссинг.

Министр добавил, что "у нуждающихся в Украине должна быть возможность найти убежище в Германии". По его словам, на сегодня в Германию приезжают 2 500 украинцев в день. А в начале войны прибывали 8 200 человек.

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