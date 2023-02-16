В середине декабря компания Kraus-Maffei Wegmann (KMW) по доверенности Вооруженных сил Германии создала ремонтный центр вблизи словацкого города Михаловце на границе с Украиной, чтобы ремонтировать сломанные гаубицы, зенитные установки Gepard или системы MARS. Однако Словакия не пропускает сломанную технику через страну. Об этом журналистам рассказали правительственные источники в Берлине.

Смотрите также Германия хочет предоставить Украине Leopard 1: основные характеристики этих танков

Почему Словакия не пропускает вооружение

По данным журналистов, Словакия не позволяет оружию пересечь границу и попасть в ремонтный центр, ссылаясь на "нерешенные юридические вопросы", в том числе импортные пошлины.

Между тем, по данным издания, транспортные средства с 15 неисправными самоходными гаубицами ждут перед словацкой границей, чтобы продолжить движение в ремонтный центр. Тяжелые артиллерийские установки на украинской стороне крайне важны для обороны.

Такое случается не в первый раз: Германии приходится использовать новые и более длинные пути

Очевидно, такая ситуация случается не в первый раз, поскольку СМИ пишет, что чтобы хотя бы частично разрядить ситуацию, немецкое Минобороны "время от времени" перевозит оружие через соседние страны ЕС. Это сотни километров объездных путей и большая потеря времени на ремонт. Пусковые установки MARS и танки Gepard также отчасти отремонтируют в Германии.

Пока не очень понятно, почему Словакия так реагирует вопреки соответствующему рядовому соглашению. Немецкая сторона признает, что некоторые юридические вопросы, связанные с ремонтным центром, были проигнорированы из-за скорости, с которой соглашение было заключено в конце прошлого года.

С другой стороны, в Словакии должны пройти новые выборы после того, как в декабре правительство ушло в отставку путем вотума недоверия. С этого времени в стране наблюдается правительственный кризис и нечеткие властные отношения. Левая оппозиция считается более пророссийской.

Впрочем, недавно в ситуацию вмешался канцлер Германии Олаф Шольц. Исполняющий обязанности главы правительства Словакии Эдуард Гегер заверил его, что проблема будет решена быстро.