Соответствующую информацию 15 апреля обнародовал немецкий министр финансов Кристиан Линднер.

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Правительство Германии планирует увеличить бюджет военной помощи на 2022 год до двух миллиардов евро. Средства в значительной степени пойдут для Украины,

– отметил он.

Как сообщают СМИ, украинскому государству будет предоставлено более одного миллиарда евро поддержки.

Шольц согласовал помощь из-за давления

Крупнейший телерадиоконсорциум Германии ARD указывает, что Олаф Шольц согласовал увеличение военной помощи из-за давления на него и правительства со стороны "Зеленых", "Свободных демократов", "ХДС" и части социал-демократов.

Украинцы могут использовать средства, чтобы покупать нужное им оружие – по согласованию с США и другими партнерами,

– объясняют журналисты.

К слову, чтобы покупать оружие непосредственно у Германии, нужно разрешение на экспорт от министра экономики Роберта Габека, который в свою очередь выступил за увеличение поставок тяжелого оружия в Украину.

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