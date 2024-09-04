В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил, сколько городов Украина сможет прикрыть системами ПВО до конца года.

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Сколько городов еще удастся закрыть системами ПВО

В Киев и Киевской области все есть и уже работает. По мнению военно-политического обозревателя, с учетом того, что официально передают нам партнеры в лучшем случае удастся закрыть плюс один город-миллионник.

Я говорю об общей эшелонированной ПВО, а не исключительно если брать какие-то отдельно взятые системы. Речь идет о том, как сформировать полностью эшелон малого, среднего и большого радиуса действия с использованием Patriot. Возможности такие будут для еще одного города, согласно той информации, которая сейчас появляется в открытых источниках,

– отметил Коваленко.

Президент неоднократно заявлял, что решается вопрос закрытия, например, Одессы или Харькова. Уже больше года мы слышим, что Одессу будут закрывать и усиливать, а в этом году вообще появлялись сообщения о том, что было усилено Одессу. Однако россияне до сих пор атакуют город "Искандерами".

Из этого можно сделать вывод, что Одесса не прикрыта ЗРК Patriot, так же как и Харьков. Так что, там этих систем нет,

– сказал военно-политический обозреватель.

Неизвестно, где они размещены, но это, видимо, и хорошо, потому что эти системы могут прикрывать по состоянию на сейчас какой-то другой важный стратегический объект. Не уровня города миллионника, а военного порядка, прикрытие которого необходимо, чтобы гарантировать или стабильную оборону, или стабильное принятие решений и проведение операций.