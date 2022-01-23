По моему мнению, произошла очень даже показательная ситуация – Германия категорически не дала разрешение Эстонии передать Украине летальное оружие для защиты от потенциального вторжения РФ!

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Германия запретила помогать Украине

Да-да, это та самая Германия, которая на словах для нас – один из ближайших союзников и партнеров, помогающих сдерживать РФ с 2014 года.

Почему Эстония вообще должна спрашивать разрешения у Германии? Все просто – речь идет об оружии немецкого производства, которое в данный момент находится на складах в Эстонии.

А принцип, регулирующий экспорт вооружений, всегда одинаков – нужно получить разрешение от страны-производителя (и не важно, поступает ли оно непосредственно из Германии или из третьих стран).

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Делаем выводы

Просто напомню, что США всего за полсуток после обращения, дали разрешение странам Балтии передать для ВС Украины "Стингеры" и "Джавелины".

Вот и делаем выводы сами – как в отличие от США, Великобритании, Польши и других союзников, правительство Германии отказалось экспортировать летальное оружие непосредственно в Украину и еще отказывает другим странам из блока НАТО помочь Украине!

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