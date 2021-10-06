Об этом украинский лидер сообщил во время встречи с федеральным немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, который находится в Киеве с визитом для участия в мероприятиях, посвященных годовщине Бабьего Яра.

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Украина ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинско-немецким отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны,

– сказал Владимир Зеленский.

Война на Донбассе

Отдельное внимание во время переговоров уделили урегулированию ситуации на Донбассе. Украина пытается активизировать все переговорные форматы для достижения мира и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в рамках Нормандского формата,

– подчеркнул украинский лидер.

Он также отметил важную роль Германии в деятельности Крымской платформы и поблагодарил за участие в саммите и присоединении к итоговой декларации.

О чем еще говорили

Президенты обсудили вопросы энергетической безопасности Европы и Украины, и вступление нашего государства в ЕС и Североатлантического Альянса.

Владимир Зеленский заметил, что запуск "Северного потока-2" означает существенную эскалацию угроз. По его словам, важно получить четкий международно-правовой механизм, который будет гарантировать безопасность всем.

Пообщались и о поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины. Президент привлек внимание немецкого коллеги к ожиданиям в контексте дальнейшей интеграции с Евросоюзом и НАТО.

Хочу поблагодарить вас за этот визит, для нас это очень важно. У нас было много встреч, но самое главное, что в такие важные дни для Украины, для истории нашего государства, в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра, Германия на самом высоком уровне поддерживает Украину,

– добавил президент.



Зеленский провел встречу со Штайнмайером / Фото Офиса Президента