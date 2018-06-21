Германия выдвинула России серьезные обвинения

Глава немецкого Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Массен обвинил в недавней масштабной кибератаке на электросети и энергетические компании Россию.

Об этом сообщает DW.

Читайте также: Опасный вирус: хакеры нашли способ обойти защиту в Windows 10

"Почерк преступников – на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России", – отметил он.

Деталей расследования Ханс-Георг Массен не привел.

Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабном кибернападении под названием Berserk Bear 13 июня. Злоумышленники пытались проникнуть в интернет-сети немецких энергопоставщиков.

Преступникам, однако, удалось сломать сетевую инфраструктуру только в офисах нескольких компаний. Первые признаки атаки появились летом 2017 года. Сколько немецких компаний подверглись нападению, Массен не уточнил. По данным BSI, ситуация взята под контроль.