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Германия выдвинула России серьезные обвинения

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Кибератака РФ на Германию
Кибератака РФ на Германию / Зеркало недели

Глава немецкого Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Массен обвинил в недавней масштабной кибератаке на электросети и энергетические компании Россию.

Об этом сообщает DW.

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"Почерк преступников – на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России", – отметил он.

Деталей расследования Ханс-Георг Массен не привел.

Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабном кибернападении под названием Berserk Bear 13 июня. Злоумышленники пытались проникнуть в интернет-сети немецких энергопоставщиков.

Преступникам, однако, удалось сломать сетевую инфраструктуру только в офисах нескольких компаний. Первые признаки атаки появились летом 2017 года. Сколько немецких компаний подверглись нападению, Массен не уточнил. По данным BSI, ситуация взята под контроль.

Теги: Новости России Новости политики Хакерская атака Кибербезопасность
Источник: 24 Канал
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