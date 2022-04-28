Об этом сообщили в территориальной обороне Вооруженных Сил Украины. Там констатировали, что национальное сопротивление мощно работает и назвали небезразличного украинца "героем среди нас".

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Как именно удалось завоевать "трофей"

Мужчина пригнал вражескую технику на украинскую сторону. Сам КамАЗ "нашел" на местном мосту, где как раз и стояла целая колонна остановленной российской техники.

По словам ирпенца, российские захватчики настолько быстро убегали, что покинули КамАЗ заведенным. Сам же "трофей" украинец нашел после того, как ему рассказали жители города, что на мосту разбита российская колонна.

Мы хозяйственные люди. Все в хозяйстве пригодится. Пошел и забрал,

– сказал житель Ирпеня.

Он добавил, что было довольно страшно идти к врагу, но результат оправдал риск, как и находки в КамАЗе, а именно российское вооружение, всевозможные документы врага и их рации для радиосвязи.

Ирпинец рассказал о том, как забрал вражеский КамАЗ: смотрите видео