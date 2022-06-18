Зеленский посетил больницу накануне профессионального праздника медицинских работников.

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Украинский лидер поблагодарил врачей за их непростую и важную работу, отзывчивость и спасенные жизни.

Вы – героические люди с большим и добрым сердцем,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства осмотрел медицинскую лабораторию, кабинет компьютерной диагностики и операционный блок. Президент также пообщался с военнослужащими и гражданскими, которым здесь оказывают медицинскую помощь после ранений в результате вражеских обстрелов.

Президент вручил государственные награды и присвоил почетные звания медицинским работникам Николаевщины.

"Хочу поблагодарить вас за вашу большую работу, за то, что вы так человечно относитесь к пациентам, как к своим близким. И за то, что вы – героические люди, сохраняете жизнь всем – и военным, и гражданским. Хочу пожелать вам и вашим родным и близким здоровья!", - сказал Глава государства.

Зеленский в Николаеве посетил больницу скорой помощи / Фото президента Украины

Добавим, что днем 18 июня стало известно, что президент страны Владимир Зеленский приехал в Николаев. Его визит нигде не анонсировался. Во время рабочей поездки в Николаевскую область Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе. Кроме того, президент осмотрел здание Николаевской ОГА, которое пострадало от обстрела оккупантов.

Обратите внимание! Российские оккупанты во вторник, 29 марта, нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОВА. Как напомнил Виталий Ким, здание ОГА потерпело разрушения в результате ракетного удара со стороны российских войск. Только это преступление России унесло жизни 37 человек. Владимир Зеленский поручил оказать необходимую помощь семьям погибших.

Что известно о визите Зеленского

Зеленский вместе с Андреем Ермаком и Кириллом Тимошенко прибыли в Николаев, чтобы обсудить состояние экономики области, а также пути решения инфраструктурных вопросов.

В частности, говорилось о восстановлении водоснабжения областного центра, которое было затруднено из-за повреждений сетей водопровода в результате вражеских обстрелов.

Кроме того, президент уделил внимание ситуации в сельском хозяйстве. Речь идет о сборе урожая, обеспечении фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и горючим. Также участники совещания сосредоточились на решении вопроса о наличии помещений для хранения зерновых и формирования новых логистических путей.