Зеленский посетил больницу накануне профессионального праздника медицинских работников.
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Украинский лидер поблагодарил врачей за их непростую и важную работу, отзывчивость и спасенные жизни.
Вы – героические люди с большим и добрым сердцем,
– подчеркнул Зеленский.
Глава государства осмотрел медицинскую лабораторию, кабинет компьютерной диагностики и операционный блок. Президент также пообщался с военнослужащими и гражданскими, которым здесь оказывают медицинскую помощь после ранений в результате вражеских обстрелов.
Президент вручил государственные награды и присвоил почетные звания медицинским работникам Николаевщины.
"Хочу поблагодарить вас за вашу большую работу, за то, что вы так человечно относитесь к пациентам, как к своим близким. И за то, что вы – героические люди, сохраняете жизнь всем – и военным, и гражданским. Хочу пожелать вам и вашим родным и близким здоровья!", - сказал Глава государства.
Зеленский в Николаеве посетил больницу скорой помощи / Фото президента Украины
Добавим, что днем 18 июня стало известно, что президент страны Владимир Зеленский приехал в Николаев. Его визит нигде не анонсировался. Во время рабочей поездки в Николаевскую область Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе. Кроме того, президент осмотрел здание Николаевской ОГА, которое пострадало от обстрела оккупантов.
Что известно о визите Зеленского
Зеленский вместе с Андреем Ермаком и Кириллом Тимошенко прибыли в Николаев, чтобы обсудить состояние экономики области, а также пути решения инфраструктурных вопросов.
В частности, говорилось о восстановлении водоснабжения областного центра, которое было затруднено из-за повреждений сетей водопровода в результате вражеских обстрелов.
Кроме того, президент уделил внимание ситуации в сельском хозяйстве. Речь идет о сборе урожая, обеспечении фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и горючим. Также участники совещания сосредоточились на решении вопроса о наличии помещений для хранения зерновых и формирования новых логистических путей.