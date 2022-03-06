На видео можно увидеть много людей. Они держат большой флаг Украины, а какая-то смелая женщина кричит захватчикам: "Уходите с нашей земли, вы нам не надо!".

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Видео из Каланчака:

Жители Генического района также не сдаются

В Геническом районе люди тоже не хотят жить под оккупацией. Жители Новоалексеевки вышли на митинг с флагами Украины в сопровождении нашего гимна. Они скандировали "Слава Украине", "Путин х*йло" и "Русский корабль – иди "на х*й".

Напомним, что Геническ временно оккупирован Россией. Людей не выпускают из города, и они ждут освобождения.

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