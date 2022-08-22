Во время пресс-конференции герой рассказал, как оккупанты били из артиллерии. Жаворонок заявил, что есть фото и видео, которые доказывают: россияне убивали мариупольцев тысячами.

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Я видел, как противник сжигал гражданское население практически не семьями, не квартирами, даже не домами, а кварталами. В Мариуполе погибших – десятки тысяч. Каждый погибший человек – это трагедия. В Мариуполе люди гибли семьями,

– заявил защитник "Азовстали".

Жаворонок подчеркнул, что каждый житель Мариуполя имеет свою историю потери. Люди сгорали вместе со своими квартирами. Пока этих погибших считают пропавшими без вести.

Также оккупанты привезли в Мариуполь мобильный крематорий. Жаворонок заявил: пропавшие без вести в Мариуполе они погибли. К сожалению, это факт.

Защитник Мариуполя "Википедия" о пленении

Жаворонок заявил, что попавших в плен героев "Азовстали" пытали. Воина тяжело ранили, он 1,5 месяца находился в Донецке в 15 больнице.

"В конкретно нашем случае, что касается лечения, то россии необходим был факт, что нас лечат. Но фактически это не было лечение, а сохранение жизни", – рассказал герой.

Жаворонок сообщил, что было очень сильное психологическое давление. Героям говорили: "вы никому не нужны, вы проигрываете в этой войне и вообще некуда вам звонить и вам это не нужно". Кроме того, военных пытали физически. В частности, вонзали иглы в рану.

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