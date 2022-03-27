Об этом 27 марта сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. Дозирчый 24 февраля вместе с собратьями прорвал оборону противника на мосту.

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Это произошло в Херсонской области. Благодаря поступку Дозирчего из окружения смогли выйти колонны 59-й отдельной механизированной бригады.

Героический поступок Дозирчего: смотрите видео

Еще один Герой

Президент Владимир Зеленский 26 марта наградил званием Героя Украины Игоря Дыкуна. Мужчина является младшим лейтенантом. Офицер с 2014 года находится в самых горячих точках российско-украинской войны. Пока он защищает страну в составе 24 ОМБр.