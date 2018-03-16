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GfK Ukraine: большинство опрошенных – за европейские правила на рынке лотерей

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Лотерея
Лотерея / makarovsoftware.livejournal.com

В вопросах регулирования рынка лотерей Украина должна ориентироваться на европейский опыт.

Согласно мартовскому опросу, проведенному компанией GfK Ukraine в Киеве, за это высказались 66% жителей украинской столицы.

Относительно деятельности иностранных компаний на рынке азартных игр в Украине – большинство опрошенных против допуска на украинский рынок лотерей компаний из России. Лишь 3% киевлян согласны с тем, что на рынке лотерей в Украине могут присутствовать компании именно из России. А 23% опрошенных считают, что на рынке лотерей не следует делать ограничений для компаний из какой-либо страны.

Согласно данным пресс-релиза компании 78% жителей столицы считают, что лотереи должны быть разрешены. При этом 50% киевлян выступают также за разрешение делать ставки в букмекерских конторах, тогда как за легализацию других видов азартных игр, таких как казино, интернет-казино, игровые автоматы, карточные игры на деньги, высказались меньше трети опрошенных.

По данным GfK Ukraine, за последние 5 лет каждый пятый киевлянин (21%) хотя бы один раз играл в азартную игру на деньги. 14% играли в лотерею, 4% – в карты и столько же делали ставки у букмекеров, а 2% ответивших на вопросы социологов сказали, что играли на игровых автоматах и в интернет-казино.

11% киевлян заявили, что хотели бы играть в лотереи в будущем, а принять участие в других азартных играх выразили желание менее 3%.

В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 лет и старше. Выборка является репрезентативной по полу и возрасту, максимальная погрешность – 2,6%. Опрос проводился методом компьютеризированного телефонного интервью со звонками на номера мобильных телефонов.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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