Государственная фискальная служба Украины проинформировала о состоянии досудебных расследований по уголовным производствам, начатым по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов, в которых фигурируют коммунальные предприятия Киева.

Как сообщила пресс-служба ГФС, налоговая милиция выявила новые факты и начала устанавливать схемы, которые использовались субъектами хозяйственной деятельности для вывода бюджетных средств.

По результатам анализа изъятой в ходе обысков документации в офисах КК "Киевавтодор" и подрядных организаций, касательно проведенных работ по капитальному ремонту одного из путепроводов установлено, что с 2019 по 2021 годы было проведено 6 тендеров, победителем которых становилась одна и та же компания, которая уже фигурирует в другом уголовном производстве. Общая стоимость выигранных тендеров составляет почти 1 миллиард гривен. Деятельность этого предприятия будет подробно исследоваться.

В уголовном производстве где фигурирует КП "Киевгорсвет" – продолжается судебно-почерковедческая экспертиза и судебно-товароведческая экспертиза относительно стоимости товаров, используемых при капитальном ремонте сетей внешнего освещения в г. Киеве.

Правоохранители получили налоговую информацию о компании, которая фигурирует в досудебном расследовании по деятельности КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" при КГГА. Установлено, что за один из отчетных периодов декларирования НДС осуществлено неправомерное определение плательщиком сумм налоговых обязательств при продаже товаров/услуг на общую сумму НДС около 9 миллионов гривен за счет контрагентов-покупателей. Следствием готовится подозрение должностным лицам подрядных организаций по фактам уклонения от уплаты налогов на сумму около 9 миллионов гривен.

В уголовном производстве относительно проведенных работ КП "Киевавтодормост", согласно полученным документам установлены новые факты возможного хищения средств на выполнении работ по ремонту мостов на сумму более 33 миллионов гривен.

По результатам обысков в Департаменте земельных ресурсов КГГА, было изъято 8 кадастровых дел по земельным участкам, которые расположены в г. Киеве. Общая площадь этих участков составляет 18 гектаров. Анализ изъятых документов свидетельствует о нарушении законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю.

Местонахождение лица, находившегося в розыске по подозрению в неуплате в местный бюджет арендной платы за пользование коммунальным имуществом в сумме почти 20 миллионов гривен, установлено. Сегодня в отношении него судом избирается мера пресечения. В кратчайшие сроки обвинительный акт в отношении этого лица будет направлен в суд. Но это не окончание расследования указанного эпизода. Продолжаются следственные действия по установлению возможной причастности к преступлению лиц Департамента земельных ресурсов КГГА.

Также продолжаются судебно-строительная и компьютерная экспертизы по документам, изъятым в ходе обысков в КП "Киевпастранс". По результатам экспертизы установлены факты невыполнения работ по ремонту трамвайных путей, но деньги за эти работы были списаны. Ориентировочные убытки составляют 5 миллионов гривен.

По уголовному производству где фигурирует КО "Киевзеленстрой" – продолжаются судебно-строительная и судебная строительно-техническая экспертизы. При проведении работ по Куреневскому парку предварительно установлено документальное завышение объемов работ. Возникает вопрос к тем должностным лицам коммунальных предприятий, которые принимали результаты этих работ и не видели явных нарушений.

В одном из уголовных производств установлено, что предприятие одновременно предоставляло "услуги строительной техники" и "автотранспортные услуги" различным СХД (с указанием марки и г.н.з. транспортных средств). Таким образом, установлена ​​невозможность использования одновременно одной строительной техники несколькими предприятиями.

Подытоживая вышесказанное можно сделать вывод что использование схем по выводу средств или уклонение от уплаты налогов носило систематический характер.

Во многих уголовных процессах устанавливаются адреса регистрации компаний и проводятся обыски в офисах подрядных организаций, допрашиваются их руководители и должностные лица. По многим адресам регистрации местонахождение обществ не установлено, что свидетельствует об их фиктивности.

Установлены многочисленные факты получения работниками предприятий заработной платы наличными. Во многих случаях получено подтверждение того, что работы или услуги не осуществлялись.

Одно из предприятий подрядчиков уже планирует возместить причиненный ущерб в сумме около 5 миллионов гривен в ходе досудебного расследования.

Во всех уголовных производствах отрабатывается версия возможной причастности должностных лиц КГГА и должностных лиц коммунальных предприятий.

Суммы предустановленного в ходе следствия ущерба, причиненные городскому бюджету столицы и государству, достигают более 207 миллионов гривен.