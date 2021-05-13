Сотрудники Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры расследуют уголовное производство в отношении служебных лиц КП "Киевавтодормост" и группы подрядных коммерческих предприятий. Их подозревают в уклонении от налогообложения на сумму 30 миллионов гривен, что является особо крупным размером.

Об этом сообщается на официальной странице ведомства в фейсбуке.

Следствием установлено, что служебные лица КП "Киевавтодормост" по взаимодействию с должностными лицами подрядных коммерческих предприятий в период 2019 – 2020 годов сформировали технический налоговый кредит по НДС, используя компании с признаками риска и транзитности.

В рамках уголовного производства сотрудниками ГУ ДФС в г. Киеве проводятся 11 обысков в помещениях КП "Киевавтодормост" и подрядных коммерческих предприятий для выявления финансовой документации, что может свидетельствовать о наличии уголовных правонарушений.

Ежедневная работа над выявлением налоговых правонарушений приносит свои результаты. Залогом этому стали эффективные оперативные наработки ДФС и усиления аналитической составляющей в работе Службы,

– отметил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.