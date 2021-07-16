Сотрудники УБФП Офиса крупных налогоплательщиков ГФС установили, что должностные лица субъекта предпринимательской деятельности, который функционирует на рынке снабжения и сбыта газа, в течение 2015–2018 годов путем неправомерного отражения в налоговом и бухгалтерском учете финансово-хозяйственных операций уклонились от уплаты налогов на сумму более 672 млн грн.

Во время проведения досудебного расследования, которое осуществлялось оперативными и следственными подразделениями ОКПН ГФС, должностному лицу предприятия сообщено о подозрении и обеспечено возмещение неуплаченных налогов, пени и штрафных санкций на общую сумму 1,1 млрд грн.

В суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с полным возмещением причиненных убытков на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

"Одним из результатов эффективной работы сотрудников налоговой милиции ГФС является разоблачение фактов умышленного уклонения от уплаты налогов и обеспечение поступления средств в бюджет. Благодаря эффективной работе аналитического подразделения ГФС по состоянию на сегодня уже обеспечено возмещение причиненных государству убытков в размере почти 2 млрд гривен живых средств. Неоднократно подчеркивал, что белый бизнес должен быть добросовестным и вовремя платить налоги. Серый бизнес должен перейти в легальную плоскость и работать исключительно в правовом поле. Совместными усилиями всех правоохранительных органов, направленными на детенизацию экономики, мы преодолеем теневой бизнес и обеспечим экономическую безопасность нашего государства", – отметил глава ГФС Вадим Мельник.