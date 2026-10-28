В Монако задержали украинца по делу о смерти члена княжеской семьи

Подозреваемый отрицает свою вину. Об этом сообщает издание Le Figaro.

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Что известно о деле?

Мужчину поместили под предварительный арест по решению генеральной прокуратуры княжества. Задержанный 42-летний украинец проживает в Монако уже тридцать лет. Находясь под стражей, он полностью отрицал свою причастность к инкриминируемым событиям.

Тело Антуана де Масси обнаружили на разделительной полосе в прибрежном районе Ларвотто. Погибший был внуком принцессы Антуанетты – старшей сестры принца Ренье III, отца действующего князя Монако Альбера II.

Согласно выводам проведенного вскрытия, вероятной причиной гибели де Масси стало падение с высоты тринадцати метров.

По итогам расследования, проведенного судебной полицией, сегодня утром было возбуждено уголовное дело, которое передано следственному судье для продолжения расследования по фактам, квалифицируемым как непредумышленное убийство и неоказание помощи лицу, находящемуся в опасности– заявил генеральный прокурор Монако Стефан Тибо.

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Официальные органы пока не разглашают точный характер действий, в которых обвиняют украинца. В то же время информированный источник сообщил, что в ночь на воскресенье де Масси видели возле ночного клуба: он заметно шатался, а рядом находился неизвестный мужчина, который поддерживал его.

Напомним, что в субботу, 24 октября, в В Румынии также задержали украинца. Мужчину подозревают в организации масштабной сети сайтов с запрещенными видео с детьми.