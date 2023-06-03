Церемония прощания началась в 12.00 3 июня. Утром время прощания перенесли.

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Руководство вуза игнорирует родных погибших

Галина Стеценко – мать девушки погибшего Евгения Кочетова – рассказала, что руководство Национального университета гражданской защиты игнорирует родственников погибших курсантов. Игнорировать их начали после того, как трагедия приобрела общественную огласку.

Мы ничего не знаем. Нас игнорируют выходит. Начали игнорировать с того момента, как пошел общественный резонанс. Пока не было огласки, несколько раз звонили по телефону, спрашивали,

– рассказала женщина.

Галина Стеценко также рассказала, что гибель Евгения узнала от дочери, которой написали друзья покойного. После этого она позвонила по телефону маме курсанта. Родителям никто официально ничего не сообщал. Также не было подтверждения от руководства университета, поэтому родные искали номера больниц, в надежде, что ребята выжили после взрыва, поскольку на момент госпитализации, по ее словам, они были живы – один получил травмы позвоночника, а другой получил сильные ожоги.

Родители погибших в оккупации

На прощании с Романом и Евгением не было их родителей, поскольку они находятся на временно оккупированных территориях Запорожской и Луганской областей. В телефонном разговоре с журналистами мать Евгения Кочетова рассказала, что хотела выехать на подконтрольную Украине территории, а ее муж говорил, что не покинет дом. Сын же посоветовал не покидать отца и пообещал, что после деоккупации будет часто навещать их.

Я здесь нахожусь на оккупированной территории. Я хотела уехать и унести мужа и ребенка. Муж сказал, что дом он не бросит. Сын советовал не бросать отца, дом и остаться: "Это все закончится и я буду приезжать к вам в гости",

– рассказала мама погибшего.

Роман Слепец родом из Рубежного Луганской области. Сейчас его родители находятся в оккупации. Роман с детства занимался спортом, его воспитывала бабушка, потому что родители часто были за границей. Парня похоронят в Харькове, поскольку привезти тело в родной город невозможно. Евгения Кочетова кремируют.

В Национальном университете гражданской защиты рассказали, что церемония прощания состоялась на средства вуза.

Похороны курсантов в Харькове / Фото Суспільне Харків

Смерть курсантов в Харькове: главное

31 мая в Национальном университете гражданской защиты раздался взрыв.

Один из очевидцев происшествия рассказал, что все произошло в общежитии. Там они разбирали снаряд – вытаскивали из него взрывчатое вещество, чтобы сделать муляж. Это был приказ руководителя – он вроде бы заявил, что в случае отказа курсантов не отпустят в увольнение, а весь взвод заставят бегать по стадиону.

В результате взрыва 2 курсантов погибли, еще 1 пострадал.

Глава ГСЧС Сергей Крук сообщил, что люди, чьи действия привели к смерти молодых людей, не имеют морального права преподавать. Поэтому 4 преподавателей уже отстранены от работы. Расследование трагедии продолжается.