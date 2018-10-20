Звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП на Киевщине 20 октября. За день до этого, 19 октября, вышел свежий выпуск "Дизель Шоу" с участием комедийной актрисы, который также появился на YouTube.

24 канал сообщал, что 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

Впоследствии стало известно, что в аварии также пострадали актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов. Они были доставлены в больницу.

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Так, в 51-м выпуске "Дизель Шоу" его актеры разыгрывают сценки, в которых создают симфонический оркестр, муж покупает жене авто на еврономерах, жена выбирает подарок мужу в рыбацком магазине. Участники "Дизель Шоу" также пофантазировали на тему, как бы происходила "Битва экстрасенсов" с алкоголиками, а также показали типичный женский шопинг.

Поплавская в последнем выпуске "Дизель Шоу" сыграла ревнивую жену, которая застала мужа в постели с любовницей, и покупает в рыбацком ружье:

- Поздравляю, ружье есть?

- Гладкий ствол? Нарезное?

- Что?

- На утку? На кабана?

- На кобеля! Захожу в спальню, а он с какой-то стерлядью там нерестятся! Пойду убью!

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Смотрите 51 выпуск "Дизель Шоу" с участием Марины Поплавской:

Кто такая Марина Поплавская?

Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девчонки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.