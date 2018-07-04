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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Гибкий смартфон Samsung получит уникальную батарею

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Гибкий Galaxy X может появиться в 2019 году
Гибкий Galaxy X может появиться в 2019 году / pocketnow.com

Информации о будущем гибком смартфоне от Samsung до сих пор немного. По неофициальным данным, он будет называться Galaxy X и появится уже в 2019 году. И сейчас в сети появилась информация о гибкой батарее, которую получит будущий флагман.

Об этом сообщает издание prostotech.com.

По данным инсайдеров, гибкий экран для смартфона будет готов в начале следующего года.

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Кроме того, гибкими будут и его компоненты. Так, согласно новому отчету, Samsung SDI разработала сложную батарею с двумя вариантами мощности: 3000 мАч и 6000 мАч. Она будет V-образной формы.

Galaxy X отримає унікальну зарядку

Galaxy X получит уникальную зарядку

Также, по слухам, смартфон будет иметь большой экран: 7,3 дюйма в открытом режиме и 4,5 дюйма – в сложенном.

Правда, по прогнозам, стоимость Galaxy X будет кусачей – эксперты называют цифру в 1850 долларов (46 800 гривен). Поэтому модель появится лимитированным тиражом.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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