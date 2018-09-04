Гибрид Toyota Camry вытеснит Avensis на европейском рынке

После 14 лет отсутствия на европейском рынке, туда возвращается Toyota Camry. Правда только в гибридном исполнении. Более того, она вытеснит модель Avensis, которая исчезла с многих рынков.

Хотя в некоторых странах, например в Австрии, Бельгии и Германии и до сих пор продается в исполнении универсал.

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Но Франция, Италия и Испания уже полностью распрощались с Avensis. Ранее Toyota отказалась в Европе и от дизельного RAV4, заменив его гибридом. В том числе и в Украине. А вот Camry у нас успешно продается с 90-х годов и стабильно остается одним из лидеров класса.

Toyota Avensis

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