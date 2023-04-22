Василий Малюк рассказал, что в начале полномасштабного вторжения Юрий Рябуха не выдал личному составу оружие и боеприпасы. Летом 2022 года он получил подозрение в государственной измене.
Важно СБУ поймала предателя, "строившего" вражескую агентурную сеть в Харьковской области
Что известно о разоблачении Рябухи
Глава Службы безопасности Украины рассказал, что полковник Юрий Рябуха должен был обучать молодежь, но на самом деле работал на врага, будучи российским резидентом и имея на связи других агентов.
Деталь, демонстрирующая уровень цинизма: у Рябухи на смартфоне гимн России был рингтоном для будильника. А в начале вторжения он запретил выдачу личному составу оружия и боеприпасов,
– рассказал Василий Малюк.
Кроме того, летом Служба безопасности Украины задержала сотрудника аналитического подразделения Харьковского управления – он работал в координационном штабе и передавал данные россиянам.
Однако Василий Малюк заверил, что в СБУ есть и настоящие патриоты. Так, с начала полномасштабного вторжения звание Героев Украины получили уже 6 работников СБУ. К сожалению, четверо – посмертно.
Что известно о разоблачении Рябухи
- Юрию Рябухе сообщили о подозрении в государственной измене. В то время он был временно исполняющим обязанности руководителя Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
- Тогда в Офисе генерального прокурора рассказали, что Юрий Рябуха в феврале – марте 2022 года убеждал украинских военнослужащих не противиться россиянам и переходить на их сторону. Именно поэтому его подозревали в государственной измене.
- Тогда временно исполняющему обязанности руководителя Института подготовки юридических кадров для СБУ избрали меру пресечения – содержание под стражей. Украина устанавливала обстоятельства правонарушений и искала причастных к преступлениям.