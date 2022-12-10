Как ни странно, некоторые из его слов действительно имели смысл. Об этом рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в стриме на ютуб-канале "Фейгин Live", сообщает 24 канал.

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Почему Гиркина не пустили на фронт

По его словам, Гиркин как говорящая голова намного полезнее, чем на фронте. Даже если предположить, что там он станет комбатом и будет отвечать за участок фронта протяженностью в 2 километра, никто не будет о нем знать, а он сам ничего не будет решать.

А вот на своем месте он вещает на целую страну или даже на все русскоязычное пространство, его цитируют и репостят, он создает определенные тренды и так далее. Конечно, он намного полезнее, когда выполняет такие функции, а фронт, разумеется, ограничивает возможности это делать.

Вероятнее всего, что Гиркин "побродил" возле фронта, и наконец ему сказали, что пора прекратить играть, и продолжать делать свое.

Офицер должен быть максимально эффективным в том месте, где он максимально эффективен, а не там, где ему хочется,

– заметил Арестович.

Он добавил, что это, в первую очередь, должен понимать сам Гиркин, каким бы большим ни был соблазн пойти в сторону Бахмута. Более того, и руководство должно смотреть, где он пригодится больше, ведь ресурсами разбрасываться нельзя.

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Гиркин прав

Относительно обращения террориста Арестович подчеркнул, что у Гиркина было несколько замечательных и абсолютно правдивых тезисов. Во-первых, он сказал, что украинская армия не ослабевает. А во-вторых – призвал не обращать внимания на псевдонаступления россиян, поскольку на самом деле их армия находится в стратегической обороне, а такие действия – это лишь попытка улучшить позиционную составляющую этой обороны.

Здесь советник главы ОПУ полностью согласился с Гиркиным. Он подчеркнул, что оккупанты сейчас готовятся к наступлению ВСУ, и хотят улучшить позиции для того, чтобы встречать его на более выгодных рубежах. Ведь те, которые есть сейчас – абсолютно неудовлетворительны, и приводят к быстрому успеху ВСУ на очень многих направлениях.

В конце концов, террорист заявил, что с такими "ворами" и "подлецами" во власти Россия войну не выиграет, и с этим, конечно же, спорить сложно, поскольку победы врагу действительно не видеть.

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