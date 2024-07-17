Так, по его словам, в частности, сообщается, что поскольку доказательств принадлежности переписки Углаве нет, понятна бесперспективность уголовного дела, была искусственно создана ситуация для проведения служебного расследования по факту давления на детективов НАБУ.

"Несмотря на то, что Директор НАБУ Семен Кривонос на заседании Комитета по антикоррупционной политике в НАБУ 15 июля 2024 года сообщал о том, что соответствующие служебные расследования еще не завершены, их результаты, по информации источника, были подготовлены заранее. Углаву хотят уволить по факту давления на одного из детективов. Пока размышляют, как эти выводы обосновать. И это все одна из составляющих спланированной акции по "уборке" с должности Первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, инициированной и внедряемой совместно Комитетом по антикоррупционной политике Верховной Рады Украины, Центром противодействия коррупции и другими заинтересованными лицами, которым стало невыгодно эффективное расследование дел топ-чиновников-коррупционеров", – говорится в сообщении Алексея Голобуцкого.

Цель этого, по мнению источника, как отмечает Алексей Голобуцкий, поставить подконтрольного человека, который будет выполнять указания извне, а независимый антикоррупционный орган сделать абсолютно управляемым.

Директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания комитета подтвердил, что фактически расследование проводит Управление внутреннего контроля, не имея на это законодательных полномочий. Это дополнительно подтверждает заказность кампании против Углавы.