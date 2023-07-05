Прокуратура уже началось досудебное расследование. Речь идет о попытке побега подсудимого из-под стражи, которую совершили способом, опасным для жизни многих людей.

Обратите внимание Взрыв в Шевченковском райсуде: что известно об Игоре Гуменюке, который его устроил

По предварительным данным, Гуменюк, которого доставили на заседание суда, пытался сбежать из-под стражи. Для этого мужчина использовал взрывное устройство, которое пока не удалось установить.

Сообщали, что в результате инцидента есть двое пострадавших правоохранителей. На месте взрыва находятся прокуроры, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

В Офисе генпрокурора сообщали, что Гуменюк закрылся в конвойном помещении и хочет сбежать. Правоохранители пытались задержать мужчину.

Заметьте! Позже в МВД Украины заявили, что Игорь Гуменюк погиб на месте инцидента. По предварительным данным, он подорвал себя

Взрыв в Шевченковском райсуде – что известно

Взрыв в Шевченковском суде Киева раздался около 18:00 5 июля. На судебное заседание доставили Игоря Гуменюка, который провел в СИЗО фактически 8 лет. В результате взрыва есть двое пострадавших и один погибший (сам Гуменюк). Его адвокат сообщил, что в последние два года он находился в подавленном состоянии.