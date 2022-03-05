Российские СМИ предположили, что глава "Аэрофлота" покинул свой пост, передает 24 канал.

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К тому же он, вероятно, покинул территорию России. Ранее уволился и глава авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков. 4 марта он опубликовал прощальное письмо к работникам.

Источники росСМИ утверждают, что Полубояринов действительно покинул свой пост главы "Аэрофлота", и теперь компания может объединиться с "Россией".

Что происходит в авиационной отрасли России

На фоне вторжения России в Украину Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Многие авиакомпании уже получили уведомление о разрыве контрактов. Ведь прекращение перестрахования означает автоматический запрет использования самолетов.

Всего российские авиакомпании эксплуатируют около тысячи пассажирских бортов, более 770 из них находятся в лизинге.

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