Госпожа Трасс выразила глубокое разочарование тем, что не смогла посетить Украину на этой неделе (из-за инфицирования коронавирусом), но надеется как можно скорее совершить этот визит. Также британская министерша сообщила, что в ближайшее время планирует посетить Москву.
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Британская глава МИД не смогла приехать в Киев, но позвонила Кулебе
Как отметили в британском внешнедипломатическом ведомстве, оба собеседника, Дмитрий Кулеба и Элизабет Трасс, согласились, что Европа и НАТО должны стать перед Россией "крепким и единым фронтом".
- Трасс заверила, что Великобритания продолжает дипломатические усилия по сдерживанию России.
- А также оказывает оборонную и экономическую поддержку Украине.
Лондон и Киев отдельно отметили важность установления более тесных торговых, инвестиционных, дипломатических связей стран и сотрудничества в сфере безопасности.
В украинском МИД акцентировали внимание на новом формате сотрудничества Лондона, Варшавы и Киева
В украинском МИД добавили, что Дмитрий Кулеба и Элизабет Трасс скоординировали следующие шаги по развитию трехстороннего формата сотрудничества Украина – Великобритания – Польша.
Также дипломаты отметили успешный визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Украину.
Дмитрий Кулеба высоко оценил роль Королевства в консолидации усилий партнеров Украины для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий. И особенно поблагодарил за намерения Лондона ввести санкции к Кремлю.
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