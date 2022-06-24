Галина Минаева говорит, что таких интенсивных обстрелов в Чугуеве не было с начала войны. Люди уже психологически не выдерживают. Об этом она рассказала 23 июня.

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Мерка призвала людей эвакуироваться

По словам Минаевой, решение об эвакуации сегодня каждый должен принимать сам. Однако если у кого есть возможность переехать в безопасное место, лучше это сделать. Особенно это касается семей с детьми.

Чтобы сохранить жизнь и здоровье наших детей… Поэтому я настойчиво прошу, у кого есть возможность переждать эти ужасные дни в другом месте, сделайте это,

– подчеркнула глава города.

Обстрелы Чугуева не прекращаются

Российские кафиры снова обстреляли Чугуев на Харьковщине 23 июня с самого утра. В результате вражеской атаки ранения получили шесть человек, двое из них – дети 9 и 6 лет.

К сожалению, сегодня утро началось не с кофе, а с обстрелов нашего города. Ранены двое детишек, ранения не серьезные, но пострадавшие дети,

– говорит Минаева.

Также мэр города рассказывает, что захватчики обстреливают Чугуев усиленно последние три дня. "Прилетает" в разные районы города. Постоянно ранены и погибшие. Люди, вернувшиеся в город недавно или вообще не уезжавшие, сейчас его покидают.

За все время войны в Чугуевской общине погибли 27 человек, из них двое – дети.

Ситуация в Харьковском направлении: Генштаб

По состоянию на утро 24 июня ситуация в Харьковской области сложная, но контролируемая. По данным Генштаба, враг активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, российские захватчики наносили артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементиевки и Золочева.

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