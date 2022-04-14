Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о ситуации в области по состоянию на утро 14 апреля.
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Ночь на Днепропетровщине прошла спокойно
Днепропетровщина, 14 апреля, 8:00. Начинаем привыкать к войне… Сейчас такую ночь мы называем спокойной,
– написал Резниченко.
Он уточнил, что ночью только один раз звучали сирены, извещавшие о возможной атаке россиян. Такую ночь глава ОВА назвал затишьем перед бурей.
Напомним, накануне глава Днепровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что украинские военные полностью контролируют подступы к Днепропетровской области. Во всех общинах региона спокойно.
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