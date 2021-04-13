13 апреля руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник провел онлайн-пресс-конференцию, в ходе которой отчитался о результатах проведенной в феврале – марте 2021 операции "Спирт", предполагающей борьбу с теневым рынком спирта и ликеро-водочных изделий.

По словам главы ГФС, сотрудники ведомства в ходе операции изъяли из незаконного оборота в рамках уголовных и административных дел 318,7 тонны ликеро-водочных изделий на сумму 65,5 миллиона гривен, а также прекратили деятельность 26 крупных незаконных производств алкоголя.



Кроме того, было изъято 488 тонн спирта на сумму 94,8 миллиона гривен и закрыто 3 подпольных спиртовых производства. По словам Мельника, большинство контрафактного спирта имеет происхождение с территории Украины, а импорт осуществлялся из Молдовы.



За период проведения операции "Спирт" ГФС изъяла более 2,5 миллиона единиц акцизных марок, значительная часть которых была произведена в Турции.



Глава ГФС также акцентировал внимание на противодействии незаконной продаже спирта и алкогольных изделий через сеть интернет и отметил, что приватизация спиртзаводов будет влиять на минимизацию присутствия контрафактной продукции на рынке.



Напомним, в начале апреля в составе ГФС заработал Офис эффективного взаимодействия с бизнесом. Среди его функционала – активизация диалога с легальным бизнесом для содействия развития различных индустрий украинской экономики и ее детенизации.