Соответствующее фото, которое свидетельствует о нарушениях, опубликовал британский таблоид. На фото Мэтью Хэнкок обнимает и целует свою помощницу.
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Глава Минздрава Великобритании заявил об отставке
Он написал письмо премьер-минстру, где утверждает, что правительство "обязалось перед людьми, которые многим пожертвовали во время пандемии, быть честным, в то время, как мы их подвели".
Те из нас, кто принимает эти (карантинные – 24 канал) правила, должны их соблюдать, и поэтому я должен подать в отставку,
– заявил Мэтью Хэнкок в твиттере.
Он также в очередной раз извинился "за нарушение правил" и извинился перед семьей и близкими за то, что они "прошли через это".
Скандал с главой Минздрава: что известно
- В конце июня стало известно, что в Великобритании глава Минздрава Мэтью Хэнкок нарушил карантин, обнимаясь и целуясь со своей помощницей в помещении.
- В издании The Sun сообщили, что фото, вероятно, из здания министерства здравоохранения сделали еще в мае.
- Скандальность инцидента состоит в том, что они оба имеют свои семьи.
- Мэтью Хэнкок женат 15 лет и у него 3 детей, его помощница также сейчас находится в браке.
- После публикации фотографии оппозиция раскритиковала главу Минздрава и призвала уволить его с должности.
- В то же время у Бориса Джонсона на это все было другое мнение. Глава Великобритании принял извинения Хэнкока и уверен в нем. Премьер подчеркнул, что считаете этот вопрос "закрытым".