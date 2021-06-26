Соответствующее фото, которое свидетельствует о нарушениях, опубликовал британский таблоид. На фото Мэтью Хэнкок обнимает и целует свою помощницу.

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Глава Минздрава Великобритании заявил об отставке

Он написал письмо премьер-минстру, где утверждает, что правительство "обязалось перед людьми, которые многим пожертвовали во время пандемии, быть честным, в то время, как мы их подвели".

Те из нас, кто принимает эти (карантинные – 24 канал) правила, должны их соблюдать, и поэтому я должен подать в отставку,

– заявил Мэтью Хэнкок в твиттере.

Он также в очередной раз извинился "за нарушение правил" и извинился перед семьей и близкими за то, что они "прошли через это".

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