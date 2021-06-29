Такое мнение высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

Ранее непубличный Новиков начал активно раздавать интервью. Если говорить языком политтехнологов, он начал наращивать собственную имиджевую капитализацию. Итак, ситуация из правовой стремительно перетекает в политико-правовую плоскость. И здесь остается только гадать об истинных мотивах председателя НАПК,

– написал Голобуцкий.

По мнению политтехнолога, Новиков таким образом начинает собственную политическую карьеру и вскоре появится в каком-то политическом проекте.

"Атака на Кабмин призвана восприниматься как вызов власти. Поэтому не удивлюсь, если скоро станет официально известно о личных политических амбициях главы НАПК. Или о его переговорах об участии в уже существующих политических проектах", – отметил Голобуцкий.

Он также напомнил, что ранее Новиков неоднократно заявлял, что конфликта интересов при назначении Витренко нет, а теперь радикально изменил позицию.

"Даже если бы нарушение закона было, то по процедуре НАПК должно было обращаться в суд, а не делать предписание Кабмину", – обратил внимание Голобуцкий.

Политтехнолог считает, что такие действия председателя НАПК свидетельствуют о том, что он решил занять временно опустевшее поле борцов с коррупцией и нарастить собственный политический вес.

Сейчас в публичной политике антикоррупционная ниша свободна. Многие политики, которые ее занимали, или пошли в госструктуры, или перессорились между собой. Не исключено, что господин Новиков хочет воспользоваться этой ситуацией,

– считает Голобуцкий.

Напомним, ранее глава НАПК Александр Новиков направил правительству предписание о необходимости отменить распоряжения Кабинета Министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракте с ним как незаконных. В предписании НАПК указывает, что законодательство предусматривает запрет для публичного лица после увольнения в течение года быть назначенным руководителем организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.

Вместе с тем, по мнению Министра юстиции Украины Дениса Малюськи, сама процедура выполнения решения – непонятная и имеет правовые противоречия: