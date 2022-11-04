Заседание в седьмой раз проигнорировал председатель ОАСК Волк и несколько его муртадов. Пришли два обвиняемых судьи ОАСК – Санин и Келеберда.

Неуловим и неприкосновен: что известно о скандальном судье Павле Вовке

Вместе с Волком под санкцию принудительного повода попали судьи Евгений Аблов, Игорь Качур и Игорь Погребниченко. Алексей Огурцов не явился на заседание по госпитализации.

Суд по собственной инициативе применил принудительный повод к 4 обвиняемым: Павлу Вовку, Евгению Аблову, Игорю Качуру и Игорю Погребниченко. Их должны привести на заседание, которое состоится 18 ноября,

– говорится в сообщении.

Что известно о деле

Председателя ОАСК Павла Вовка и еще 11 человек подозревают в том, что они "действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия ( СРП) и создание искусственных препятствий в их работе".

Владимир Зеленский 13 апреля 2021 года внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, инициирующий ликвидацию Окружного административного суда Киева. Он предлагает создать Киевский городской окружной административный суд.

Тогда же Павел Вовк заявил, что президент решил ликвидировать ОАСК под влиянием "агентов иностранного влияния". Он не приходил на заседание Высшего антикоррупционного суда, заявляя, что ему не было вручено подозрение.

Напомним. Следствие длилось с июля 2020, а в марте 2021 детективы НАБУ завершили следствие и открыли материалы для ознакомления. Объем документированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 тысяч часов.

Что известно о Павле Вовке: смотрите видео