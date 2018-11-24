Глава МИД России отличился откровенной ложью о Бандере и Шухевиче

Министр иностранных дел России Сергей Лавров откровенно солгал на пресс-конференции о том, что лидер Организации украинских националистов Степан Бандера и командир Украинской повстанческой армии Роман Шухевич якобы были осуждены Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

Лаврова цитирует пресс-служба МИД России.

Отметим, что российский министр вспомнил о Шухевиче и Бандере, комментируя события в Украине 2014 года.

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Новая власть немедленно приняла закон, направленный на запрет русского языка. Радикалы, которые вели главное наступление на законные органы и институты власти, публично, официально заявили о том, что россияне должны быть изгнаны из Крыма, потому что они никогда не будут думать, как украинцы, и не будут уважать украинских героев. Назвали при этом Бандеру и Шухевича, которые были соратниками Гитлера и были, как и им подобные, осуждены Нюрнбергским трибуналом,

– заявил Лавров, солгав буквально относительно каждоого сказанного им "факта".

Отметим, что Международный судебный процесс над гитлеровцами проходил в немецком Нюрнберге с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Ни в одном из 42-х томов Нюрнбергского трибунала не упоминается о обвинительном приговоре в отношении Бандеры или Шухевича, потому что это миф. В частности, в 39-м томе документации трибунала содержится приказ немцев уничтожать бандеровцев как борцов за независимость Украины.

Кто такой Степан Бандера?

Украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола ОУН – председатель Провода ОУН-Б. Вместе с Ярославом Стецько были авторами Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года. Вскоре после этого гитлеровцы поместили Бандеру под домашний арест, а затем – в центральную Берлинскую тюрьму. 2 года находился в концлагере Заксенхаузен, впоследствии Бандеру освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако он отклонил предложение и на сотрудничество с гитлеровцами не согласился.



Советское правительство уполномочило КГБ убить Бандеру в Мюнхене. Это осуществил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

Кто такой Роман Шухевич?

Наиболее известен по кличке "Тарас Чупринка" – украинский политический и государственный деятель, военный. Член галицкого краевого провода ОУН. Командир со стороны украинцев украинского военного подразделения "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта (1941-1942). Генерал-хорунжий, главнокомандующий УПА, председатель Секретариата Украинского главного освободительного совета (1943-1950). Борец за независимость Украины в ХХ веке.



Свое историческое назначение на высших должностях в украинском освободительно революционном движении времен Второй мировой войны Шухевич видел, в частности, в том, чтобы консолидировать силы ОУН, расшатанные нацистскими репрессиями.