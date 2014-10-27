Глава Запорожской ОГА подал в отставку
Глава Запорожской областной государственной администрации Валерий Баранов сегодня, 27 октября, подал в отставку.
Об этом он написал на своей странице в Facebook и опубликовал фото своего заявления.
“Прошу уволить меня с занимаемой должности главы Запорожской областной государственной администрации по собственному желанию”, - процитировал Баранов свое заявление на имя Президента Петра Порошенко.
Заявление датировано 27 октября.
Источник: Украинские новости
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