Глава Запорожской ОГА подал в отставку

Глава Запорожской областной государственной администрации Валерий Баранов сегодня, 27 октября, подал в отставку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook и опубликовал фото своего заявления.



“Прошу уволить меня с занимаемой должности главы Запорожской областной государственной администрации по собственному желанию”, - процитировал Баранов свое заявление на имя Президента Петра Порошенко.



Заявление датировано 27 октября.