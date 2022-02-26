Об этом он 26 февраля рассказал в своем фейсбуке. Гайдай объяснил, что фейки – это еще один инструмент войны России против Украины.

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Недавно, в частности, оккупанты распространяли информацию о том, что Лисичанск, Рубежное, Северодонецк – уже не Украина. Гайдай призвал не верить им, ведь это – ложь. "Дело в том, что россияне ломают телефоны, взламывают аккаунты, пытаются создать панику среди местного населения. Потому что паника является лучшим другом русских захватчиков и наших врагов", – подчеркнул он.

Глава ВЦА призвал проверять информацию несколько раз, в разных источниках. Ведь фейки мешают украинским защитникам быстро принимать решения. Приходится проверять все относительно любых просьб, чтобы не отправить людей в опасное место, где их будет ждать враг.

Даже мой телефон уже сломан. Мне предлагали перейти в русских". Ну, все номера заблокированы, все боты почищены,

– подчеркнул он.

По словам Гайдая, оккупанты получили от него такой же ответ, как от наших пограничников на острове Змеиный. "Это текст не для всей общественности, но он очень лаконичный и конкретный. Поэтому держимся и все будет Украина, будет добро. Спасибо, Луганщина", – подытожил чиновник.

Напомним, захватчики предлагали украинским пограничникам со Змеиного сдаться. В ответ услышали четкий ответ – россиянам предложили "пойти на х**".

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