Главное из "интервью" Романа Протасевича: о чем говорил и можно ли верить сказанному

Задержанный в Беларуси после принудительной посадки самолета Ryanair оппозиционный журналист Роман Протасевич дал интервью местному государственному телеканалу ОНТ. Впрочем, есть основания полагать, что в этом случае слово "интервью" следует писать в кавычках.
Ведь даже в обнародованном на канале видео на запястьях Протасевича – заметные раны, которые скорее всего являются следами от наручников. К тому же белорусские силовики удерживают не только его, но и его девушку Софию Сапегу.
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О чем же говорил Роман Протасевич на видео ОНТ? Он "признал" вину в организации массовых беспорядков, пожалел о поездке на Донбасс, а еще и заверил, что уважает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
"Интервью" Протасевича белорусскому каналу: основные темы
"Признание" в преступлениях
Протасевич сказал, что полностью признал вину по обвинению в организации массовых беспорядков.
- "Я это открыто признаю - я был одним из тех людей, которые обнародовали призывы выйти на улицу 9 числа (9 августа 2020, день президентских выборов в Беларуси – 24 канал)".
- "Я признал, что эти призывы привели к тому, что на улицах начались беспорядки".
Лукашенко – "стальные яйца"
Оппозиционного журналиста спросили, как же он теперь относится к Александру Лукашенко. И Протасевич "неожиданно" начал того защищать.
- "Когда я стал втягиваться не в журналистскую работу, а в политическую... Тогда стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича – на самом деле это просто попытка давления".
- "И что во многих моментах он вел себя, извиняюсь за такое выражение, как человек со стальными яйцами".
Запад хочет "голодных бунтов" в Беларуси
Роман Протасевич затронул и темы белорусской оппозиции, и санкции против белорусских властей.
- Белорусская оппозиция во главе со Светланой Тихановською, мол, финансируема "частными спонсорами" из Литвы и Польши. К слову, ранее Лукашенко неоднократно обвинял именно эти страны в проблемах Беларуси.
- Протасевич озвучил и еще один тезис белорусской пропаганды: мол, плохой Запад вводит санкции, чтобы экономика Беларуси "потерпела крах как можно быстрее", и чтобы там начались "голодные бунты".
Донбасс был "самой большой ошибкой"
Прокомментировал Роман Протасевич свое присутствие на Донбассе.
- Это было эмоционально: ту поездку он назвал самой большой ошибкой в жизни.
- А еще он очень надеется, что Лукашенко не выдаст его боевикам.
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Можно ли верить сказанному
Обратим внимание, что во время общения с представителем ОНТ Протасевич смотрел в основном на пол. В итоге он заявил, что "не хочет лезть в политику", а хочет "обычной спокойной жизни", а не "бежать от чего-то".
В конце разговора Роман Протасевич расплакался. Именно тогда в кадр попали руки Романа – с заметными ранами, которые скорее всего являются следами от наручников.
На руках Романа Протасевича заметны раны / Скриншоты из эфира ОНТ
Напомним и то, что в "Новой газете" 1 июня опубликовали слова задержанного также в Минске россиянина Егора Дудникова. Тот откровенно рассказал, что с ним хотели записать интервью на ОНТ и – приготовили ответы на вопросы.
Принудительная посадка самолета в Минске: главное
- 23 мая в Беларуси принудительно посадили самолет Ryanair из-за якобы сообщения о минировании.
- После этого с борта сняли основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку.
- Мир резко отреагировал на эти события, США и Европа готовятся наложить санкции.
- Ряд стран уже остановили авиасообщение с Беларусью, и Украина среди них.