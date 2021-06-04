Головне з "інтерв'ю" Романа Протасевича: про що говорив і чи можна вірити сказаному

Затриманий у Білорусі після примусової посадки літака Ryanair опозиційний журналіст Роман Протасевич дав інтерв'ю місцевому державному телеканалу ОНТ. Утім, є підстави вважати, що у цьому випадку слово "інтерв'ю" слід писати у лапках.

Адже навіть в оприлюдненому каналом відео на зап'ястях Протасевича – помітні рани, які найімовірніше є слідами від наручників. До того ж білоруські силовики утримують не тільки його, а і його дівчину Софію Сапегу.

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Про що ж говорив Роман Протасевич у відео ОНТ? Він "визнав" провину в організації масових заворушень, пошкодував про поїздку на Донбас, а ще й запевнив, що поважає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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"Зізнання" у злочинах

Протасевич сказав, що повністю визнав провину щодо звинувачення в організації масових заворушень.

"Я це відкрито визнаю – я був одним із тих людей, які оприлюднювали заклики вийти на вулицю 9 числа (9 серпня 2020, день президентських виборів у Білорусі – 24 канал)".

"Я визнав, що ці заклики призвели до того, що на вулицях почався безлад.

Лукашенко – "сталеві яйця"

Опозиційного журналіста запитали, як же він тепер ставиться до Олександра Лукашенка. І Протасевич "несподівано" почав того захищати.

"Коли я почав втягуватися не в журналістську роботу, а в політичну… То почав розуміти, що багато речей, за які критикували Олександра Григоровича – насправді це просто спроба тиску".

"І що в багатьох моментах він вчиняв, перепрошую за такий вислів, як людина зі сталевими яйцями".

Захід хоче "голодних бунтів" у Білорусі

Роман Протасевич зачепив і теми білоруської опозиції, і санкції проти білоруської влади.

Білоруська опозиція на чолі зі Світланою Тихановською, мовляв, фінансована "приватними спонсорами" з Литви й Польщі. До слова, раніше Лукашенко неодноразово звинувачував саме ці країни у негараздах Білорусі.

Протасевич озвучив і ще одну тезу білоруської пропаганди: мовляв, поганий Захід вводить санкції, щоб економіка Білорусі "зазнала краху якнайшвидше", і щоб там почалися "голодні бунти".

Донбас був "найбільшою помилкою"

Прокоментував Роман Протасевич свою присутність на Донбасі.

Це було емоційно: ту поїздку він назвав найбільшою помилкою в житті.

А ще він дуже сподівається, що Лукашенко не видасть його бойовикам.

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Чи можна вірити сказаному

Звернімо увагу, що під час спілкування з представником ОНТ Протасевич дивився здебільшого на підлогу. У підсумку він заявив, що "не хоче лізти у політику", а хоче "звичайного спокійного життя", а не "втікати від чогось".

Наприкінці розмови Роман Протасевич розплакався. Саме тоді у кадр потрапили руки Романа – з помітними ранами, які найімовірніше є слідами від наручників.



На руках Романа Протасевича помітні рани / Скриншоти з ефіру ОНТ

Нагадаємо й те, що у "Новой газете" 1 червня опублікували слова затриманого також у Мінську росіянина Єгора Дуднікова. Той відверто розповів, що з ним хотіли записати інтерв'ю для ОНТ і – приготували відповіді на запитання.

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