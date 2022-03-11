Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Отмечается, что российские орки не могут дождаться ротации, чтобы убраться из Украины и больше никогда сюда не возвращаться.

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Оккупанты хотят домой

"У нас просто мало людей осталось. Много погибло, много раненых из нашей части, батальона. Но ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и там будем ждать. Я надеюсь, что нас уже домой отправят", – сказал оккупант своей жене.

Как отметила СБУ, если захватчиков не отправят домой за ротацией – тогда отправят в одноразовых пакетах для трупов, которые Россия закупила перед развязыванием войны.

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