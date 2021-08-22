Поднятие флага на маяке уже второй год подряд открывает Вышиванковый фестиваль на Приморском бульваре в Одессе.
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Флаг на Маяке Одессы
На главном маяке Одессы – Воронцовском – 21 августа развернули большой сине-желтый флаг. Полотнище размером 18 на 5 метров поднимается на всю высоту маяка.
Флаг поднял на сооружение недавно назначенный смотрителем маяка экс-офицер Военно-морских сил Украины, капитан первого ранга запаса Олег Гринько. В 2014 году он вместе с семьей переехал из оккупированного Севастополя в Одессу.
В Крыму я всегда поднимал флаг над своим балконом. И вообще везде, где я нахожусь, поддерживаю эту традицию,
– рассказал Гринько.
Напомним, в Киеве в День Государственного флага ветераны войны на Донбассе поднимут на флагшток самый большой Государственный флаг.
Украинский флаг на Воронцовском маяке: фото "Думская"
День флага в Украине: что известно
- Первое официальное признание сине-желтого как флага украинского народа состоялось 22 марта 1918 года. Центральная Рада тогда приняла закон, утвердив сочетание этих двух цветов как флага Украинской Народной Республики.
- В сентябре 1991 года президиум Верховного Совета юридически закрепил за сине-желтым статус официального флага страны.
- А День Государственного флага 23 августа в стране празднуют с 2004 года.